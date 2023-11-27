Безугла «хитає» Залужного. Депутатка зробила нову скандальну заяву

Безугла продовжує публікувати провокативні дописи на адресу Залужного

Заступниця голови Комітету Ради з питань національної безпеки, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла, яка зібралася відправити Головнокомандувача ЗСУ Залужного у відставку, знову дорікнула йому в новому дописі у Facebook.

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Безугла заявила, що план готують військові, які зазначають ризики і будують оборону та наступ. «Я згадую Залужного на заслуховуванні в Комітеті по погодженню закупівель, який заявив усім присутнім, що дрони не потрібні. І в нас було закладено буквально кілька дронів в оборонні закупівлі, надані у якості пропозиції військовим керівництвом. Ці всі документи є, звісно», – йдеться у публікації.

За словами нардепки, тоді Міноборони затверджувало все, що давали військові і пересилало на Комітет. Вона також зазначила, що відсутня незалежна системи оцінювання ефективності проведених операцій ЗСУ, і додала, що «спроби її запровадити наштовхувалися на внутрішній спротив».

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«Жодного генерала не покарано. Мова не посадити, ми якраз зробили всім військовослужбовцям законодавчо «бойовий імунітет», а про те, що знімають десятки комбригів, але жодний генерал внаслідок службового розслідування не був понижений тощо», – пише нардепка.

Мар’яна Безугла заявила, що задля перемоги треба змінювати армію – «перетворити ЗСУ на сучасну компанію, де життя громадянина й ефективність проведеної операції – рівнозначні нерозривні складові одного цілого, що веде до перемоги».

«Я пам’ятаю ці кейси і ще десятки інших. Бачила на власні очі. Зверталася, плакала, казала. Памʼятаю, як говорила з Залужним, дивіться, що творить генерал Зубанич, Ви ж знаєте. Ви ж бачите. Але Васю Зубанича, кума НГШ Шаптали не тільки Головком не звільнив від виконання обов’язків лідера наступу на півдні, а він і досі в системі», – йдеться у публікації.

Безугла додала, що «найбільша цінність українського народу – український народ, а повага має бути принципом».

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Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

До слова, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував заяву колеги Мар'яни Безуглої.