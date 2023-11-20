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Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та відома волонтерка Дана Ярова
фото з відкритих джерел

Депутатка висуває головнокомандувачу ЗСУ претензії з приводу того, що він нібито не відвідує військкомати 

Нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Тепер вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ  – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

«Подруго, прохання виконую! Ретроспектива зустрічей навела на думку, що у генерала є час на даму, та генерал жодного разу не був у жодному ТЦК СП. Вибачте», – написала Безугла, позначивши у публікації Дану Ярову.

Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою фото 1

Нагадаємо, раніше депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою, яку нардепка назвала «фейковим волонтером». Мар’яна Безугла помітила, що футболка Дани Ярової вартує 11 тисяч гривень. Мовляв, це лише підтверджує факт «заробляння на волонтерці».

Згодом українська волонтерка Дана Ярова оголосила, що її светр бренду Moschino продано за $5 тис. Кошти з продажу волонтерка віддала на закупівлю автівок для ЗСУ.

Після того, як за Дану Ярову, яка займається волонтерською діяльністю з 2014 року, заступилися інші волонтери, громадські діячі та політики – Безугла поскаржилася на «мережу волонтерів, які можуть розхитувати суспільство», до Служби безпеки України. На скандал відреагувала партія «Європейська Солідарність», заявивши, що Безугла має публічно попросити вибачення перед волонтерами.

Раніше Безугла розповіла про спроби відмовити головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного від нібито «співпраці з ексрегіоналом Сергієм Ківаловим», який обіймає посаду президента Національного університету «Одеська юридична академія».

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Теги: Дана Ярова Валерій Залужний Мар’яна Безугла скандал

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