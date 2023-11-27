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Безугла пішла війною проти Залужного: опозиція зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безугла пішла війною проти Залужного: опозиція зробила заяву
Безугла неодноразово робила провокативні дописи на адресу головнокомандувача ЗСУ Залужного та навіть вимагає його відставки
фото з відкритих джерел

«Європейська солідарність» заявляє, що політики мають припинити дискредитацію військових

«Європейська солідарність» вимагає відкликати народну депутатку від «слуг» Марʼяну Безуглу  з комітету нацбезпеки і оборони.Про це повідомляє пресслужба партії.

«Завтра має відбутись засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після серії дописів в соцмережі Мар’яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно рішення нашої фракції, ініціювала розгляд на комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту, яке блокується попри наявність вже двох постанов від представника президента в парламенті, члена Комітету Федіра Веніславського та співголови фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко, то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки. «Розраховую на готовність членів комітету розглянути питання та ухвалити рішення. Наголошую, що політики мають припинити дискредитацію військових. Питання стосується спроможності держави протидіяти не лише зовнішньому ворогу, а й внутрішнім дестабілізаціям», – додали в «Європейській солідарності».

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зібралася відправити Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що «військове керівництво» не має плану війни на 2024 рік. Згодом Безугла, яка зібралася відправити Головнокомандувача ЗСУ Залужного у відставку, знову дорікнула йому в новому дописі у Facebook. Безугла заявила, що план готують військові, які зазначають ризики і будують оборону та наступ. «Я згадую Залужного на заслуховуванні в Комітеті по погодженню закупівель, який заявив усім присутнім, що дрони не потрібні. І в нас було закладено буквально кілька дронів в оборонні закупівлі, надані у якості пропозиції військовим керівництвом. Ці всі документи є, звісно», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ  – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

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Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко партії опозиція Мар’яна Безугла звільнення

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