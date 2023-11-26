Відставка Залужного? Представник президента у Верховній Раді відреагував

Заява Безуглої в умовах війни це може мати вкрай негативні наслідки, вважає Веніславський

Веніславський заявив, що поведінка Мар’яни Безуглої є неприпустимою

Нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді,ч лен Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував заяву колеги Маряни Безуглої. Напередодні вона на своїй сторінці у Facebook написала, що слід відправити Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що «військове керівництво» не має плану війни на 2024 рік.

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«В умовах війни це може мати вкрай негативні наслідки. Тим паче з огляду на ті чутливі питання, які розглядає комітет (Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, – ред.)», – зауважив Веніславський.

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Нардеп також додав, що така поведінка Мар’яни Безуглої є неприпустимою, її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.