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    Соцопитування: Вакарчук і Гриценко розділили перше місце в рейтингу довіри українців

    25% українців позитивно ставляться до Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка
    Святослав Вакарчук і Анатолій Гриценко ділять перше місце в рейтингу довіри українців - 25% громадян ставляться до цих політиків позитивно. Такі дані опитування громадської думки, проведеного компанією GFK на замовлення американської некомерційної організації International Republican Institute, повідомляє 112.ua. Результати опитування, проведеного
    • Вчора, 21:28
    • Розсилка
    З 19 учасників рейтингу лише п'ятеро показали позитивну динаміку
    З 19 учасників рейтингу лише п'ятеро показали позитивну динаміку

    25% українців позитивно ставляться до Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка

    Святослав Вакарчук і Анатолій Гриценко ділять перше місце в рейтингу довіри українців - 25% громадян ставляться до цих політиків позитивно. Такі дані опитування громадської думки, проведеного компанією GFK на замовлення американської некомерційної організації International Republican Institute, повідомляє 112.ua.

    Результати опитування, проведеного в грудні 2017 року, були днями опубліковані на сайті IRI. Слідом за Вакарчуком і Гриценком в рейтингу слідують Андрій Садовий (20% опитаних ставляться до нього позитивно), Юлія Тимошенко (19%) і Вадим Рабинович (17%).

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    Дані IRI, грудень 2017 року. Інфографіка клікабельна

    Троє учасників першої п'ятірки - Вакарчук (падіння на 12%), Тимошенко (падіння на 1%) і Рабинович (падіння на 2%) - погіршили свої показники в порівнянні з аналогічним рейтингом, опублікованим IRI в жовтні 2017 року.

    В цілому, з 19 учасників рейтингу лише п'ятеро показали позитивну динаміку - Анатолій Гриценко (25%, зростання на 2%), Андрій Садовий (20%, зростання на 1%), Юрій Бойко (16%, зростання на 2%), Валентин Наливайченко (15%, зростання на 2%) і Олександр Вілкул (12%, зростання на 3%).

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    Дані IRI, жовтень 2017 року.

    Також IRI з'ясував електоральні настрої мешканців України в контексті парламентських виборів. Згідно з даними соціологічного опитування, якби вибори в парламент відбувалися 17 грудня, то прохідний бар'єр подолали б чотири політичні сили: «Батьківщина» (8%), «Опозиційний блок» (6%) Блок Петра Порошенка (5%) і «За життя »(5%).

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    Так проголосували б українці, якби вибори проводилися 17 грудня 2017 року

    При цьому 31% опитаних українців не визначилися з тим, за яку партію голосуватимуть.

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