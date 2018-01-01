Соцопитування: Вакарчук і Гриценко розділили перше місце в рейтингу довіри українців

25% українців позитивно ставляться до Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка

Святослав Вакарчук і Анатолій Гриценко ділять перше місце в рейтингу довіри українців - 25% громадян ставляться до цих політиків позитивно. Такі дані опитування громадської думки, проведеного компанією GFK на замовлення американської некомерційної організації International Republican Institute, повідомляє 112.ua. Результати опитування, проведеного



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З 19 учасників рейтингу лише п'ятеро показали позитивну динаміку

25% українців позитивно ставляться до Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка

Святослав Вакарчук і Анатолій Гриценко ділять перше місце в рейтингу довіри українців - 25% громадян ставляться до цих політиків позитивно. Такі дані опитування громадської думки, проведеного компанією GFK на замовлення американської некомерційної організації International Republican Institute, повідомляє 112.ua.

Результати опитування, проведеного в грудні 2017 року, були днями опубліковані на сайті IRI. Слідом за Вакарчуком і Гриценком в рейтингу слідують Андрій Садовий (20% опитаних ставляться до нього позитивно), Юлія Тимошенко (19%) і Вадим Рабинович (17%).

Дані IRI, грудень 2017 року. Інфографіка клікабельна

Троє учасників першої п'ятірки - Вакарчук (падіння на 12%), Тимошенко (падіння на 1%) і Рабинович (падіння на 2%) - погіршили свої показники в порівнянні з аналогічним рейтингом, опублікованим IRI в жовтні 2017 року.

В цілому, з 19 учасників рейтингу лише п'ятеро показали позитивну динаміку - Анатолій Гриценко (25%, зростання на 2%), Андрій Садовий (20%, зростання на 1%), Юрій Бойко (16%, зростання на 2%), Валентин Наливайченко (15%, зростання на 2%) і Олександр Вілкул (12%, зростання на 3%).

Дані IRI, жовтень 2017 року.

Також IRI з'ясував електоральні настрої мешканців України в контексті парламентських виборів. Згідно з даними соціологічного опитування, якби вибори в парламент відбувалися 17 грудня, то прохідний бар'єр подолали б чотири політичні сили: «Батьківщина» (8%), «Опозиційний блок» (6%) Блок Петра Порошенка (5%) і «За життя »(5%).

Так проголосували б українці, якби вибори проводилися 17 грудня 2017 року

При цьому 31% опитаних українців не визначилися з тим, за яку партію голосуватимуть.