  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу
рус
    Політика

    Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу

    Так Сергій Кирієнко обіцяв витратити трильйони рублів на відновлення Донбасу чи ні? - Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу
    Так Сергій Кирієнко обіцяв витратити трильйони рублів на відновлення Донбасу чи ні?
    фото: пресслужба Кремля

    Сергій Кирієнко пообіцяв витратити на Донбас трильйони рублів із державного бюджету

    12 червня, у День Росії, на сайті провладного видання «Ізвєстія» (головою ради директорів власника ЗМІ, Національної медіагрупи, є коханка Путіна Аліна Кабаєва) з’явилася стаття під назвою «Звернення Сергія Кирієнка на День Росії».

    У статті, зокрема, йшлося про відновлення Донбасу, «зруйнованого фашистами». Кирієнко визнав, що це коштуватиме Росії кілька трильйонів рублів, «але ці гроші буде виділено з російського бюджету – навіть ціною тимчасового зниження рівня життя країни».

    Пізніша ця стаття була видалена з сайту, але у вебархіві можна ознайомитися з її текстом.

    Також збереглися скріншоти статті.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу
    Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу
    Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу
    Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу
    Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу

    Видання заявило на своє виправдання, що це нібито була хакерська атака – мовляв, якась «група зловмисників» захопила кілька робочих акаунтів працівників «Ізвєстій» і розмістила матеріали, до яких редакція не має жодного відношення.

    «Ізвєстія» офіційно спростовують факт існування звернення від імені першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка, як і факт публікації такої статті від імені редакції»,в – відхрестився від скандального тексту генеральний директор компанії Володимир Тюлін.

    Як зазначила пресслужба «Ізвєстій», зламані акаунти буцімто уже знайдені, а загроза сайту ліквідована.

    Нагадаємо, що Сергій Кирієнко, як пишуть ЗМІ, є ключовою фігурою в Кремлі з питань захоплених територій України.

    А очолити нову структуру, яка керуватиме колаборантами на цих територіях, може креатура Кирієнка, Борис Рапопорт.

    Видання «Медуза» стверджує, що Кирієнко хоче продемонструвати на прикладі українських територій свою спроможність керувати глобальними процесами – і таким чином отримати неофіційний титул наступника Володимира Путіна на президентському посту.

    Теги: росія Донбас скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Соратник Путіна хоче відновити Донбас на гроші росіян? Деталі нового скандалу