Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії

Якщо на трон сяде умовний Каспаров і намагатиметься вестиме ліберальну політику, то його знесуть за один рік

У Західній Європі є два опозиційних Путіну рухи

Так звана ліберальна опозиція, яку очолює Михайло Ходорковський із Гаррі Каспаровим, має імперські погляди. Вони прагнуть керувати великою монархічною державою заради власного зиску. На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголосив народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда, який є автором законопроєкту про заборону ідеології «Русского мира» в Україні.

«Уся ця ліберальна опозиція мало чим відрізняється від Путіна. Хіба що інструментом досягнення мети. А мета у них одна – імперія. Той же Каспаров казав, що імперія повинна існувати, тільки на інших засадах. Мовляв, з якимись добрими царями. Але перепрошую, неможлива імперія з добрим царем, тим більше Російська. Якщо на трон сяде умовний Каспаров і намагатиметься вестиме ліберальну політику, то його знесуть за один рік. Тоді знову з’явиться Путін 2.0. Будь-яка імперія у межах Росії – загроза для України», – сказав Дунда.

Так звані ліберальні російські опозиціонери є частими гостями в українських медіа, наприклад, колишні депутати Держдуми Ілля Пономарьов та Дмитро Гудков. На думку депутата, це помилка, адже наші ЗМІ таким чином пропагують імперців, які ніякої користі для України не становлять.

«Гудков, Каспаров, Кисельов, усі бояться. Вони самі розуміють, що ні на що не здатні. То чи варто на них витрачати увагу? Це риторичне питання», – каже народний депутат.

За словами Олега Дунди, окрім лібералів на чолі з Ходорковським, у Західній Європі є ще один опозиційний до Путіна рух. Це люди, які можуть бути лідерами від національних республік. Наприклад, умовний Ахмед Закаєв – голова закордонного уряду Республіки Ічкерія. І коли з’явиться слушна нагода, буде започатковано процес відокремлення республік, він зможе його очолити.

«Ліберальна опозиція хоче користуватися ресурсами імперії. А національні лідери хочуть створити окремі держави для того, щоби доходи від ресурсів залишалися у республіках. Адже у Московії, території, де переважно живуть етнічні росіяни, немає сировини. Натомість вони користуються усім, що є у національних республіках. І тут знайти компроміс неможливо», – вважає Олег Дунда.

Раніше соратник Зеленського розповів, що процес розпаду Росії уже запущений, країна-терористка розпадеться приблизно через два роки.

Нагадаємо, На думку ексзаступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, з кожним днем у Росії все сильніше включатиметься фактор національних околиць. Це може призвести до розвалу РФ. Але стабілізувати цей процес може відхід Путіна. І пропаганда знайде прийнятне для цього пояснення.

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими.