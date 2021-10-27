Молодь тікає із Facebook: соцмережа скаржиться на відтік юних користувачів
У 2021 році підлітки проводили у соцмережі на 16 відсотків менше часу
Соціальна мережа Facebook виявила, що молоді люди втрачають до неї інтерес. Про це з посиланням на результати внутрішнього дослідження пише агентство Bloomberg.
Підлітки проводять на сайті на 16 відсотків менше часу, ніж 2020 року. Молоді дорослі сидять у соціальній мережі на п'ять відсотків менше часу.
У 2021 році значно знизилася кількість реєстрацій серед молодих людей, а середній вік першої реєстрації підвищився з 19-20 до 24-25 років, поскаржилися фахівці.
Експертам компанії важко назвати причини такого явища. При цьому вони визнають, що масовий відтік молоді із соцмережі у майбутньому продовжиться.
Нагадаємо, нещодавно компанію Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії через сервіси і соцмережі.
Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.