Повалій пояснила, чому страшенно заздрила Ірині Білик

«Ой, яку гарну пісню заспівала Ірина Білик – «Одинокая»

Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка змушена працювати в Росії, розповіла, чому заздрила Ірині Білик. Своїми зізнаннями Повалій поділилась з телеканалом «Інтер».

Артистка запевнила, що в житті у неї не було злої заздрості до когось, але одного разу вона позаздрила Білик через неймовірно гарну пісню.

«У мене ніколи не було в житті відчуття, що хтось кращий. Я розумію, що кожен має свій шлях, кожному дається свій глядач, своя слава. Якщо я комусь і заздрила, то наприклад так: «Ой, яку гарну пісню Іра Білик заспівала – «Одинокая». Ну пісня дуже гарна, я, звичайно, заздрила», – зізналася Повалій.

Також опальна артистка пригадала, що з Білик вони починали разом підніматися кар'єрною драбиною, також із ними в компанії були Олександр Пономарьов та EL Кравчук.

«Ми ж розпочинали вчотирьох: Олександр Пономарь, EL Кравчук, Ірина Білик та я. Чотири мегапопулярні зірки, ми навіть жереб тягнули, хто закриватиме концерт, наші продюсери вирішували, хто крутіше», – резюмувала артистка.

Раніше Таїсія Повалій розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.

Як раніше повідомлялося, у червні Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Також, чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Нагадаємо, влітку 2019 року Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт «Сьогодні і назавжди» в Національному палаці мистецтв «Україна», який планувався на 10 грудня.

Натомість на той момент генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський заявив, що реклама та реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій є заздалегідь спланованою провокацією проти концертно-мистецької установи з метою її дискредитації.

Згодом Недзельський підтвердив, що концерту Повалій у Києві не буде.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.