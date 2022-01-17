Спікер Стефанчук повідомив про чергове зцілення від коронавірусу

Політик вдруге захворів на коронавірус у перші дні поточного року

Політик переніс коронавірусну хворобу не вперше

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вчергове одужав від коронавірусної хвороби. Про це спікер повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«Щиро вдячний всім, хто підтримував мене в цей період, а особливо, який впродовж всього часу взяв на себе відповідальність за управління Радою. Всім бажаю міцного здоров'я та потужного імунітету. Вакцинуйтесь і дотримуйтесь всіх антиковідних вимог», – зазначив голова Верховної Ради.

У коментарях до допису політика колеги, знайомі та підпісники висловили йому привітання з одужанням. Зокрема, привітала голову Верховної Ради опозиційна депутатка, співголова фракції партії «Європейська Солідарність» у Верховній Раді Ірина Геращенко.

Також підписники побажали Стефанчуку та його родині міцного здоров'я.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук вже один раз перехворів на коронавірус. 12 листопада 2020 року він повідомив про діагностовану коронавірусну хворобу, а вже 4 грудня повідомив про своє одужання.

6 січня стало відомо, що Руслан Стефанчук повторно захворів на коронавірус.

Раніше повідомлялося, телеканал «Рада» нещодавно випадково «поховав» спікера Руслана Стефанчука, підписавши його фото «раптово помер».

Читайте також: