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    Віце-спікер Стефанчук одужав від коронавірусу

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    Руслан Стефанчук: Незабаром стану до виконання своїх обов&rsquo;язків - Віце-спікер Стефанчук одужав від коронавірусу
    Руслан Стефанчук: Незабаром стану до виконання своїх обов’язків
    Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

    Руслан Стефанчук отримав негативний тест після тритижневої боротьби з хворобою

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав негативний тест на COVID-19. Хвороба у віце-спікера тривала майже три тижні.

    «Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром стану до виконання своїх обов’язків», – написав Стефанчук у Facebook.

    Стефанчук повідомив про коронавірусну хворобу 12 листопада. Журналістам віце-спікер зізнався, що почувався не дуже добре.

    30 листопада негативний тест на коронавірус здав спікер Дмитро Разумков, який також хворів на Covid-19.

    На коронавірус також перехворіли президент Володимир Зеленський, очільник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    В Україні за минулу добу, 3 грудня, коронавірус підтвердився у 15 131 людини.

    3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний. 

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

    Теги: Верховна Рада Руслан Стефанчук коронавірус
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