Віце-спікер Стефанчук одужав від коронавірусу

Руслан Стефанчук: Незабаром стану до виконання своїх обов’язків

Руслан Стефанчук отримав негативний тест після тритижневої боротьби з хворобою

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав негативний тест на COVID-19. Хвороба у віце-спікера тривала майже три тижні.

«Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром стану до виконання своїх обов’язків», – написав Стефанчук у Facebook.

Стефанчук повідомив про коронавірусну хворобу 12 листопада. Журналістам віце-спікер зізнався, що почувався не дуже добре.

30 листопада негативний тест на коронавірус здав спікер Дмитро Разумков, який також хворів на Covid-19.

На коронавірус також перехворіли президент Володимир Зеленський, очільник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

В Україні за минулу добу, 3 грудня, коронавірус підтвердився у 15 131 людини.

3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.