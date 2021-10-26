Медичний факт. 97% хворих на Covid-19 в українських лікарнях – невакциновані
Складно зрозуміти людей літнього віку, які відмовляються від вакцинації
Мовою оригіналу
Первый раз напишу о ковиде и думаю, что последний.
Тех, кто переболел ковидом во времена, когда вакцина была недоступна и сейчас не желают вакцинироваться, считая что у них появился естественный иммунитет, понять можно.
История с иммунитетом спорная, так как исследовательских данных пока нет, но в этой позиции отрицания вакцинации есть хоть какая-то логика. Пусть и спорная.
Единственное, что можно сказать, что повторные заражения есть. Насколько они тяжелы и многочисленны данных нет.
Также можно где-то понять молодежь и людей среднего возраста, которые считают, что они здоровы, без хронических заболеваний и ковид, если что, пройдет у них в легкой форме.
Но я ни хрена не могу понять людей 60+, которым повезло не заболеть, когда не было вакцины, и которые сейчас не идут вакцинироваться.
Статистика, что подавляющее большинство тяжелых и умерших – это пожилые люди уже есть и это медицинский факт. Обострение хронических заболеваний после перенесенного ковида – это тоже медицинский факт.
Есть ли обострение хронических заболеваний после вакцины да еще со смертельным исходом? Мировая статистика говорит, что это единичные случаи на миллион вакцинированных.
Кто-то считает, что именно он может попасть в единичные случаи? Теоретически да. Но какова вероятность, что без вакцинирования он сможет перенести ковид без летального исхода? Эта вероятность в тысячи раз меньше, чем вероятность смерти после вакцинации.
Пожилых людей антиваксеров я называю волонтерами сокращения расходов пенсионного фонда. И это именно так.
Что касается меня, то я в июле перенес ковид в Москве, но узнал об этом уже после возвращения в Украину по анализу крови на антитела. Который я сдал совсем не по ковидному поводу. Кроме пятидневной утомляемости и частичного искажения обоняния признаков не было. Еще после обнаружения антител выявили одностороннюю пневмонию, что тоже было для меня шоком, так как проблем с дыханием не было вообще. Пять дней попил антибиотики и легкие чистые.
Так вот я мог бы сейчас рассказывать, что ковид – это фигня, ха-ха-ха. Но я не буду. Вы уверены, что вам повезет также как мне?
Почему я не вакцинировался? В Украине достаточное количество вакцин появилось как раз летом, когда я улетел в Москву. Собирался это сделать по возвращению. Не успел.
Буду ли вакцинироваться? Вот здесь я хочу точно понимать, надо ли это делать переболевшим и когда. Без лозунгов «Надо, надо», а с фактами и аргументами. Потому что я знаю случаи, когда люди, имеющие высокие титры антител вакцинировались и чувствовали потом себя не очень хорошо несколько дней.
И в заключении еще один медицинский факт. В украинских больницах лежит 97% невакцинированных.
Джерело: блог Сергія Запорізького