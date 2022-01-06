Спікер Стефанчук удруге захворів на Covid-19

Стефанчук зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура

Голова Верховної Ради запевнив, що почувається нормально

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вдруге захворів на Covid-19. Про це в четвер, 6 січня, він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Новий рік почався з нових клопотів – коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура», – пояснив спікер.

Він також закликав усіх не забувати про маски, дезінфекцію рук, дистанцію та вакцинацію.

«Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь. Адже Святвечір та Різдво ніхто не відміняв», – написав Стефанчук.

Голова Верховної Ради попросив тих, із ким контактував нещодавно, зробити тест на Covid-19.

Як відомо, 12 листопада минулого року у Стефанчука також підтвердили коронавірус – він отримав позитивний тест.

Раніше Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх українців віком від 18 років.

До слова, напередодні МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer.

Також нагадаємо, що вакциновані бустерною дозою отримають новий сертифікат.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

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