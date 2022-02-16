Грузини звернулися до українців та підсвітили стадіон у Батумі кольорами нашого прапора (фото, відео)

Грузини вітають українців з Днем єднання

На честь Дня єднання, який ми відзначаємо сьогодні, 16 лютого, футбольний стадіон у грузинському місті Батумі підсвітили кольорами Державного Прапора України. Атмосферні фото оприлюднив на своїй сторінці у Facebook користувач Giorgi Tsiklauri.

«Батумський стадіон у кольорах українського прапора», – підписав він світлини та підтвердив, що вони зроблені сьогодні, 16 лютого.

До святкування у мережі приєднався і адвокат Михайла Саакашвілі Ніка Гварамія. Він запостив тематичну картинку на свій сторінці у Facebook.

Крім того, грузинські діячі культури, політики, бізнесмени та громадські діячі записали відео на підтримку України перед загрозою нападу Росії.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

Сьогодні, 16 лютого, у в День єднання в Україні пройшов спільний молебень у Софійському соборі. За даними ведучих телемарафону «UAРазом», який транслюють усі телеканали, на молебні «зібралися очільники всіх церков». Проте, предстоятель Московської церкви Митрополити Онуфрій проігнорував спільний молебень за Україну.



