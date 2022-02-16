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    Грузини звернулися до українців та підсвітили стадіон у Батумі кольорами нашого прапора (фото, відео)

    Спортивна споруда засяяла синьо-жовтим - Грузини звернулися до українців та підсвітили стадіон у Батумі кольорами нашого прапора (фото, відео)

    Спортивна споруда засяяла синьо-жовтим

    фото: Giorgi Tsiklauri/ Facebook

    Грузини вітають українців з Днем єднання

    На честь Дня єднання, який ми відзначаємо сьогодні, 16 лютого, футбольний стадіон у грузинському місті Батумі підсвітили кольорами Державного Прапора України. Атмосферні фото оприлюднив на своїй сторінці у Facebook користувач Giorgi Tsiklauri.

    «Батумський стадіон у кольорах українського прапора», – підписав він світлини та підтвердив, що вони зроблені сьогодні, 16 лютого.

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    Спортивна споруда засяяла синьо-жовтим. фото: Giorgi Tsiklauri/ Facebook
    Спортивна споруда засяяла синьо-жовтим. фото: Giorgi Tsiklauri/ Facebook
    Спортивна споруда засяяла синьо-жовтим. фото: Giorgi Tsiklauri/ Facebook

    До святкування у мережі приєднався і адвокат Михайла Саакашвілі Ніка Гварамія. Він запостив тематичну картинку на свій сторінці у Facebook.

    Крім того, грузинські діячі культури, політики, бізнесмени та громадські діячі записали відео на підтримку України перед загрозою нападу Росії.

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

    Сьогодні, 16 лютого, у в День єднання в Україні пройшов спільний молебень у Софійському соборі. За даними ведучих телемарафону «UAРазом», який транслюють усі телеканали, на молебні «зібралися очільники всіх церков». Проте, предстоятель Московської церкви Митрополити Онуфрій проігнорував спільний молебень за Україну.

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    Теги: Грузія адвокат Україна стадіон
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    Грузини звернулися до українців та підсвітили стадіон у Батумі кольорами нашого прапора (фото, відео)