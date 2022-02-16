У Києві пройшли акції на честь святкування Дня єднання (фото)

Сьогодні, 16 лютого, Україна відзначає День єднання

У День єднання у Києві районні адміністрації провели низку заходів. Так, співробітники Шевченківської адміністрації зібралися біля центрального входу будівлі держоргану та розгорнули 15-метровий прапор.

«Справді, вже 8 років на Сході країни йде війна, ми живемо поруч із країною-агресором. Але ми не повинні допустити того, щоб сіяння тривоги та паніки втратило нас зсередини, розхитало нашу єдність та довіру населення до державних органів. Давайте приєднаємось до загальноукраїнської акції та своїм прикладом сьогодні доведемо, що ми не панікуємо, ми працюємо на своїх робочих місцях», – сказав голова Шевченківської райдержадміністрації Олександр Поповцев.

День єднання відзначили і у Солом'янській РДА. Там о 10:00 урочисто підняли прапор та пролунав національний гімн.

«Ми розуміємо, наскільки необхідно сьогодні бути разом та вирішувати ті виклики, які трапляються на нашому шляху. На тлі зовнішньої загрози ми консолідуємося і стаємо пліч-о-пліч», - сказано в повідомленні.

До акції також приєдналися працівники Дарницької, Оболонської, Печерської та інших РДА.

В Оболонській РДА урочисто підняли прапор та пролунав національний гімн.

З нагоди Дня єднання та на знак консолідації заради миру, керівництво та працівники Печерської райдержадміністрації приєдналися до всеукраїнської акції та виконали Державний Гімн України.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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