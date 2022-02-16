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    Думки вголос

    Для чого нам День єднання?

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
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    Українцям не треба зайва мотивація, аби показати патріотизм - Для чого нам День єднання?
    Українцям не треба зайва мотивація, аби показати патріотизм
    фото: glavcom.ua

    Штучність ніколи в Україні не приживається

    Через вісім років після Майдану і російської агресії Зеленський так і не зрозумів, що для того, аби підняти біля будинку прапор, одягти вишиванку і почепити на наплічник стрічку народу не потрібні укази і штучні дні.

    Вони так і не зрозуміли рівень патріотизму українців.

    Й не знають як то, коли від гімну − мурахи по шкірі. Й не варто на гімн о 10 ранку примусово зганяти обладміністрацію, як колись в СРСР по радіо країну будили о шостій ранку.

    Й коли в регіонах не виділено коштів на тероборону (в цьому слуги традиційно звинувачують ЄС), не варто пиляти місцеві бюджети на підсвітку адміністративних приміщень в національні кольори.

    Й примушувати дітей одягти в школу вишиванки саме сьогодні й вимагати від шкіл стовідсоткової явки, бо так надумалося Зеленському.

    Що штучність ніколи в Україні не приживається.

    Що РФ не відмовилася від своїх агресивних намірів. І тільки завдяки реформованій за ці роки Армії і серйозній підтримці Заходу і публічному оприлюднюванню та розвінчанню всіх планів Кремля росіяни сьогодні лише біля наших кордонів і в окупованому Донбасі, а не в інших українських містах і селах.

    Мені для підняття прапору над моім будинком указ Зеленського точно не потрібен. Бо я його й не спускала всі ці вісім важливих для країни років.

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: прапор українці Володимир Зеленський гімн
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    Для чого нам День єднання?