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    Думки вголос

    Росіяни не хочуть вірити, що Україна чудово живе без них

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Українцям теж варто пам'ятати&nbsp;&ndash; наше життя лише у наших руках - Росіяни не хочуть вірити, що Україна чудово живе без них
    Українцям теж варто пам'ятати – наше життя лише у наших руках
    фото з відкритих джерел

    За вісім років путінські пропагандисти «ховали» нашу державу безліч разів

    Мовою оригіналу

    В связи с сезонным обострением украинско-русских отношений вспомнился 2014 год, год, когда было реально непонятно, чем все закончится. Ситуация не имевшая аналогов за последние 70 лет в истории Украины.

    Однако, не побежали. Не сдались. А как «качали» Днепр... Сколько «титушек», сколько купленных «бройлеров» бегало по улицам. Как радовались российские пропагандоны с чисто украинским происхождением.

    Какие-то Колобки, Юры из Сум, фашисты, антифашисты, блогеры-однодневки, сам народный губернатор Донецка Губарев – тысячи постов об Украине, против Украины... Радостное бурление, которое оплачивалось, хоть и не очень щедро московским идеологическим обкомом при Суркове.

    В Москве эти обиженные и обиженки образовали «мощный» антиукраинский центр – «Красный диван», где сразу же начали воровать выделенные на антиукраинскую пропаганду деньги, бить друг другу морды и страстно обличать друг друга во всех грехах...

    Где они все, пророчившие нам смерти от холода, голода и славного российско-сепаратистского оружия? Где все эти прокуроры, министры по идеологии, губернаторы, адепты Путина и присоединения Крыма? Кто знает, если честно говорить... В какой забытый угол их всех забило неумолимым ходом истории?

    Сегодня в комментах проскользнуло: вот рухнет украинская инфраструктура, и мы все возьмем даром!

    О, да... Мы с 14 года замерзаем, умираем от неурожая, гибнем от безработицы, от отсутствия лекарств, от отсутствия самого необходимого и – что самое главное – без братской России и ее нежных удушающих объятий.

    И все еще живы. Просто теряюсь в загадках – почему?

    Каждый раз, когда не могу найти место на паркинге в центре нашего «вымирающего» города...

    Каждый раз, когда в субботу не могу заказать столик в ресторане. Не в дорогом ресторане. В любом, где хорошо кормят.

    Каждый раз, когда не могу протолпиться в изобильном продуктовом (не в элитном) вечером, да и днем тоже...

    Собаки лают, караван идет.

    Я сейчас не об успехах или поражениях.

    Я о том, что вопреки вою с болот, мы живы и будем жить, как бы там не выли.

    Принимать законы, избирать свободно, строить, растить детей, работать на своей земле, вступать в те союзы, которые посчитаем правильными для нас, дружить с кем заблагорассудится...

    Будут еще кризисы? Будут. Наши кризисы, наши ошибки... Все будет.

    Пока будем мы.

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    Джерело: блог Яна Валетова

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    Теги: пропаганда війна Путін Дніпро Україна
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    Росіяни не хочуть вірити, що Україна чудово живе без них