Росіяни не хочуть вірити, що Україна чудово живе без них

За вісім років путінські пропагандисти «ховали» нашу державу безліч разів

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В связи с сезонным обострением украинско-русских отношений вспомнился 2014 год, год, когда было реально непонятно, чем все закончится. Ситуация не имевшая аналогов за последние 70 лет в истории Украины.

Однако, не побежали. Не сдались. А как «качали» Днепр... Сколько «титушек», сколько купленных «бройлеров» бегало по улицам. Как радовались российские пропагандоны с чисто украинским происхождением.

Какие-то Колобки, Юры из Сум, фашисты, антифашисты, блогеры-однодневки, сам народный губернатор Донецка Губарев – тысячи постов об Украине, против Украины... Радостное бурление, которое оплачивалось, хоть и не очень щедро московским идеологическим обкомом при Суркове.

В Москве эти обиженные и обиженки образовали «мощный» антиукраинский центр – «Красный диван», где сразу же начали воровать выделенные на антиукраинскую пропаганду деньги, бить друг другу морды и страстно обличать друг друга во всех грехах...

Где они все, пророчившие нам смерти от холода, голода и славного российско-сепаратистского оружия? Где все эти прокуроры, министры по идеологии, губернаторы, адепты Путина и присоединения Крыма? Кто знает, если честно говорить... В какой забытый угол их всех забило неумолимым ходом истории?

Сегодня в комментах проскользнуло: вот рухнет украинская инфраструктура, и мы все возьмем даром!

О, да... Мы с 14 года замерзаем, умираем от неурожая, гибнем от безработицы, от отсутствия лекарств, от отсутствия самого необходимого и – что самое главное – без братской России и ее нежных удушающих объятий.

И все еще живы. Просто теряюсь в загадках – почему?

Каждый раз, когда не могу найти место на паркинге в центре нашего «вымирающего» города...

Каждый раз, когда в субботу не могу заказать столик в ресторане. Не в дорогом ресторане. В любом, где хорошо кормят.

Каждый раз, когда не могу протолпиться в изобильном продуктовом (не в элитном) вечером, да и днем тоже...

Собаки лают, караван идет.

Я сейчас не об успехах или поражениях.

Я о том, что вопреки вою с болот, мы живы и будем жить, как бы там не выли.

Принимать законы, избирать свободно, строить, растить детей, работать на своей земле, вступать в те союзы, которые посчитаем правильными для нас, дружить с кем заблагорассудится...

Будут еще кризисы? Будут. Наши кризисы, наши ошибки... Все будет.

Пока будем мы.

Джерело: блог Яна Валетова

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