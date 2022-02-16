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    Події в Україні

    В Україні триває телемарафон до Дня єднання: трансляція наживо

    Участь у телемарафоні беруть політики, телеведучі та громадські діячі - В Україні триває телемарафон до Дня єднання: трансляція наживо
    Участь у телемарафоні беруть політики, телеведучі та громадські діячі
    фото скріншот відео

    Телемарафон «UAразом» триватиме з 19 до 22 години

    В Україні розпочалася друга частина телемарафону до Дня єднання. В прямому ефірі громадські діячі та політики обговорюють теми, які єднають українців.

    Телемарафон «UAразом» розпочався о 19 годині і триватиме до 22 години. Першим зі зверненням виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який привітав українців зі срібною медаллю на Олімпійських іграх у Пекіні.

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називає днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

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    Теги: Володимир Зеленський Україна президент Денис Шмигаль
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    В Україні триває телемарафон до Дня єднання: трансляція наживо