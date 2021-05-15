Новий голова «Суспільного» озвучив зарплату журналістів

Микола Чернотицький розповів, що сього у компанії є 4200 співробітників

Посадовий оклад кореспондента у регіональних філіях «Суспільного» сьогодні складає 8900 грн. Про це новий голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів у інтерв’ю «Главкому».

– У них зазвичай завжди є премія, виходить десь 10-11 тисяч гривень щомісяця на руки. У Києві по-різному. Наприклад, у ньюзрумі оклади вищі, є 20 і є 30 тис. грн на місяць. Один раз на рік ми купуємо дослідження Ernst & Young (одна з найбільших у світі компаній, що надає аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги), дивимося зріз по ринку зарплат, накладаємо на себе, – сказав Микола Чернотицький.

Керівник «Суспільного» також розповів, що сього у компанії 4200 співробітників. При цьому у деяких напрямках продовжуватиметься оптимізація, але деякі, як digital, навпаки, розростатимуться.

До слова, новий очільник «Суспільного» назвав свою зарплату