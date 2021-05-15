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    Новий голова «Суспільного» озвучив зарплату журналістів

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    Посадовий оклад кореспондента у регіональних філіях &laquo;Суспільного&raquo; сьогодні складає 8900 грн - Новий голова «Суспільного» озвучив зарплату журналістів
    Посадовий оклад кореспондента у регіональних філіях «Суспільного» сьогодні складає 8900 грн
    Фото: imi.org.ua

    Микола Чернотицький розповів, що сього у компанії є 4200 співробітників

    Посадовий оклад кореспондента у регіональних філіях «Суспільного» сьогодні складає 8900 грн. Про це новий голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів у інтерв’ю «Главкому».

    – У них зазвичай завжди є премія, виходить десь 10-11 тисяч гривень щомісяця на руки. У Києві по-різному. Наприклад, у ньюзрумі оклади вищі, є 20 і є 30 тис. грн на місяць. Один раз на рік ми купуємо дослідження Ernst & Young (одна з найбільших у світі компаній, що надає аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги), дивимося зріз по ринку зарплат, накладаємо на себе, – сказав Микола Чернотицький.

    Керівник «Суспільного» також розповів, що сього у компанії 4200 співробітників. При цьому у деяких напрямках продовжуватиметься оптимізація, але деякі, як digital, навпаки, розростатимуться.

    До слова, новий очільник «Суспільного» назвав свою зарплату

    Більше читайте в інтерв'ю:
    Теги: спорт зарплата рейтинг послуги премія Микола Чернотицький
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