Стало відомо, чим Зеленський під час війни пересувається Україною

Глава держави попросив журналістів не фотографувати його вагон, щоб росіяни не могли його ідентифікувати

У президента є особистий поїзд, який ззовні не відрізняється від звичайного

Президент України Володимир Зеленський в умовах повномасштабної війни під час поїздок в інші регіони пересувається в особистому поїзді. Про це йдеться в матеріалі американського журналу Time.

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Зазначається, що після 24 лютого цей поїзд став основним засобом пересування президента на далекі відстані. Попри свою місію, цей поїзд ззовні не відрізняється від звичайного. Крім того, його зручності теж скромні: наприклад, там немає інтернету.

Глава держави попросив журналістів не фотографувати його особистий вагон, щоб росіяни не могли його ідентифікувати.

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Кореспондент видання Саймон Шустер розповів, як разом із главою держави їхав деокупований Херсон. Журналіст зазначає, що охорона вмовляла Зеленського не спішити з поїздкою в це місто, але він розповів, що зважився на цей візит заради місцевих жителів.

«Дев'ять місяців вони окуповані, без світла, без усього. Так, вони мали два дні ейфорії через повернення в Україну. Але ці два дні позаду... Я вважаю за свій обов'язок поїхати туди і показати їм, що Україна повернулася, що вона їх підтримує», – сказав Зеленський.

Раніше прессекретар глави держави Сергій Никифоров розповів, як Банкова жила у перші дні повномасштабного вторгнення.