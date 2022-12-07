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Стало відомо, чим Зеленський під час війни пересувається Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, чим Зеленський під час війни пересувається Україною
Глава держави попросив журналістів не фотографувати його вагон, щоб росіяни не могли його ідентифікувати
Офіс президента

У президента є особистий поїзд, який ззовні не відрізняється від звичайного

Президент України Володимир Зеленський в умовах повномасштабної війни під час поїздок в інші регіони пересувається в особистому поїзді. Про це йдеться в матеріалі американського журналу Time.

Зазначається, що після 24 лютого цей поїзд став основним засобом пересування президента на далекі відстані. Попри свою місію, цей поїзд ззовні не відрізняється від звичайного. Крім того, його зручності теж скромні: наприклад, там немає інтернету.

Глава держави попросив журналістів не фотографувати його особистий вагон, щоб росіяни не могли його ідентифікувати.

Кореспондент видання Саймон Шустер розповів, як разом із главою держави їхав деокупований Херсон. Журналіст зазначає, що охорона вмовляла  Зеленського не спішити з поїздкою в це місто, але він розповів, що зважився на цей візит заради місцевих жителів.

«Дев'ять місяців вони окуповані, без світла, без усього. Так, вони мали два дні ейфорії через повернення в Україну. Але ці два дні позаду... Я вважаю за свій обов'язок поїхати туди і показати їм, що Україна повернулася, що вона їх підтримує», – сказав Зеленський.

Раніше прессекретар глави держави Сергій Никифоров розповів, як Банкова жила у перші дні повномасштабного вторгнення.

Теги: Володимир Зеленський війна росія Україна потяг

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