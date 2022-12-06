Зеленський на Донбасі вручив захисникам державні нагороди (фото, відео)

Зеленський: «Вірю, що зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську, впевнений, що і в Криму»

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої, привітав військових з Днем Збройних сил України та вручив їм державні нагороди. Про це повідомляє пресслужба президента.

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«Маю честь сьогодні бути з вами тут, на Донбасі. Дозвольте привітати вас із вашим святом і великим святом усієї нашої держави – з Днем Збройних Сил України. Бажаю вам сил, щоб героїчно захищати нашу державу, як ви це й робите», – зазначив Зеленський.

Глава держави відзначив і надважливу роль усіх, хто мотивує українських воїнів і завдяки кому вони здійснюють такі героїчні кроки у своєму житті та історії України.

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«Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали вас такими, вашим дружинам і чоловікам, вашим дітям, усім тим, хто вас підтримує щодня», – додав він.

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Президент також подякував тим військовим, «які, на жаль, залишилися на полі бою, але не залишили Україну».

Присутні вшанували пам'ять загиблих у війні з Росією хвилиною мовчання. «Вони залишаться в нашій пам'яті навіки. Ми даємо цим людям хвилини, а вони дали нам і нашій державі, впевнений, роки й десятиліття», – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно бути на українському Донбасі. «Вірю, що зустрінемося в нашому українському Донецьку, Луганську, впевнений, що і в Криму», – сказав президент.

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За словами Зеленського, на сході України сьогодні найскладніший напрямок, тут захищають усю нашу державу. Водночас і на інших напрямках ЗСУ виконують складні завдання з оборони та деокупації українських територій. «Хочу подякувати за цю стійкість і міцність. Ви є форпостом нашої незалежності», – наголосив Глава держави, звертаючись до захисників.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня приїхав на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої. Він записав відеопривітання українським захисникам із міста Слов'янськ.