Суд над Стерненком: у суді пообіцяли переглянути рішення про арешт



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15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати

Ексочільник одеського «Правого сектору» Сергій Стерненко, якого 15 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт, каже, що у судді обіцяють переглянути рішення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Стерненко каже, що за словами його адвокатів, вночі до будівлі суду повернувся голова суду.

«Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис», — написав Стерненко.

Він також закликав учасників акції прийти під будівлю суду і 16 червня.

Стерненко після обрання йому запобіжного заходу вирішив навідати генерального прокурора Ірину Венедіктову, яку він вважає замовницею його кримінального переслідування.

За його словами, він опинився у патовій ситуації, оскільки не виконати рішення суду про відбування домашнього арешту у військовій частині в Одесі - це неправильно, а виконати рішення суду — неможливо.

Нагадаємо, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

«Цю ухвалу неможливо виконати», - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».