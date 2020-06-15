Стерненко відразу після засідання суду відправився до Венедіктової



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15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив активіста під домашній арешт на 60 днів

Стерненко поїхав до Венедіктової спитати, як йому виконати рішення суду

Активіст Сергій Стерненко після обрання йому запобіжного заходу вирішив навідати генерального прокурора Ірину Венедіктову, яку він вважає замовницею його кримінального переслідування.

За його словами, він опинився у патовій ситуації, оскільки не виконати рішення суду про відбування домашнього арешту у військовій частині в Одесі - це неправильно, а виконати рішення суду — неможливо.

«Я планую зараз поїхати до людини, яка має відповідні повноваження та зможе пояснити, як виконувати рішення суду, тим паче, що вона — один з замовників цього шоу. Я зараз разом зі своїми адвокатами поїду на вулицю, де мешкає генеральний прокурор Ірина Венедіктова», — заявив він після засідання суду.

15 червня Шевченківський районний суд Києва відправив активіста під домашній арешт на 60 днів. У рішенні суду зазначено, що він має відбути арешт у військовій частині в Одесі.

Активісти, які зібралися біля Шевченківського районного суду столиці, погрожують штурмувати суд, якщо рішення щодо запобіжного заходу ексочільнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку не змінять.

Біля Шевченківського районного суду столиці, де проходило судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.