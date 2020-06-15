Активісти погрожують штурмувати суд, якщо рішення щодо Стерненка не змінять



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Суд обирає запобіжний захід Сергію Стерненку Фото: Уніан

Активісти погрожують через 10 хв штурмувати суд

Активісти, які зібралися біля Шевченківського районного суду столиці, погрожують штурмувати суд, якщо рішення щодо запобіжного заходу ексочільнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку не змінять.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Сергію Стерненку.

Суд відхилив клопотання про взяття Стерненка на поруки.

«Застосувати до підозрюваного Стерненка Сергія В'ячеславовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», - повідомив суддя.

Його відправили під домашній арешт на 60 діб.

Домашній арешт Стерненко повинен відбувати у військовій частині в Одесі. У коментарі журналістам він зазначив, що він там зареєстрований.

Люди, які прийшли підтримати Стерненка під будівлю суду, невдоволені рішенням суду і продовжують протестувати.

Активісти погрожують через 10 хв штурмувати суд, якщо суддя не змінить запобіжний захід Стерненку. Такий ультиматум поставив ведучий акції протесту з гучномовцем.

Нагадаємо, біля Шевченківського районного суду столиці, де проходило судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.

Як відомо, у п’ятницю пізно ввечері Шевченківський районний суд Києва відклав засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку.

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.