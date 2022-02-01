Суд обрав запобіжний захід головному охоронцю Януковича

Колишній начальник охорони Януковича підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через кордон і дезертирстві

Колишньому заступнику начальника Управління держохорони (начальнику Служби безпеки президента), який допоміг Віктору Януковичу втекти з України, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомили Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора.

Відомство не називає імені ексчиновника, однак, як відомо, начальником Служби безпеки президента Януковича був Костянтин Кобзар.

Крім запобіжного заходу, суд дав дозвіл на спецдосудове розслідування проти зазначеного генерал-майора за його відсутності, а також дозволив розпочати процедуру екстрадиції.

Колишній начальник охорони Януковича підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через кордон і дезертирстві за змовою (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК).

За даними слідства, у лютому 2014 року Кобзар брав участь у процесі втечі Януковича з Криму до Росії, перебуваючи за документами у відрядженні. Після втечі Януковича він не повернувся на місце служби і сам утік із України разом із іншими військовослужбовцями Управління держохорони.

У листопаді 2021 року Кобзарю повідомили про підозру у дезертирстві і переправленні колишнього президента до РФ.

Раніше колишній начальник особистої охорони Януковича Костянтин Кобзар заявив, що активісти Майдану нібито хотіли вбити Януковича.

Натомість начальник Управління державної охорони заявляв, що жодного факту замаху на експрезидента України Віктора Януковича не було встановлено.

До слова, у листопаді 2021 року ДБР оголосило підозри дев'ятьом соратникам Януковича через вбивства і теракт.

5 листопада ДБР також повідомило про нову підозру Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.