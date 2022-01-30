  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗМІ описали, як в окупованому Криму живе Людмила Янукович (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За інформацією ЗМІ, Людмила Янукович у Криму не бідує - ЗМІ описали, як в окупованому Криму живе Людмила Янукович (фото)
    За інформацією ЗМІ, Людмила Янукович у Криму не бідує
    фото з відкритих джерел

    За інформацією журналістів, ексдружина президента-утікача володіє мережею магазинів та кінотеатром

    Новина про нібито смерть дружини Віктора Януковича Людмили, яка виявилася фейком, знову викликала інтерес до її життя. Тим паче, що останніми роками про неї нічого не було чути. Відтак, «Страна.UA» вирішила з’ясувати, чим зараз займається Людмила Януковича. Водночас жодного офіційного підтвердження наведених фактів у статті немає.

    За інформацією видання, дружина президента-утікача живе у Севастополі.

    У місті вважають, що вона володіє мережею магазинів «Меркурій» та кінотеатром «Світ кіно». Хоча серед офіційних засновників цих підприємств Людмила Янукович і не значиться.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    ЗМІ описали, як в окупованому Криму живе Людмила Янукович (фото)
    ЗМІ описали, як в окупованому Криму живе Людмила Янукович (фото)
    ЗМІ описали, як в окупованому Криму живе Людмила Янукович (фото)
    ЗМІ описали, як в окупованому Криму живе Людмила Янукович (фото)
    ЗМІ описали, як в окупованому Криму живе Людмила Янукович (фото)
    фото: strana.news

    Особливим місцем, де на самоті, але регулярно буває ексдружина Януковича, є Братський цвинтар на Північній стороні Севастополя, стверджує «Страна.UA».

    «Кортеж із чорних авто тут бачили у поминальні дні та 20 березня (день трагічної загибелі сина Януковичів Віктора, який у 2015 році потонув на Байкалі, провалившись під лід) – пересувається Людмила містом у супроводі охорони.Ділянка, де похований Віктор, розташована ліворуч від Микільської церкви і обгороджена високим парканом. Могила під цілодобовим відеоспостереженням та охороною», – ідеться у статті.

    Слід зауважити, що інформації про життя Людмили Янукович протягом останніх кількох років немає. З останнього було відомо, що вона мешкала в окупованому Криму на віллі, яку нібито купив для неї чоловік Віктор Янукович. Чи розлучені вони офіційно – невідомо.

    Як відомо, політехнолог та блогер Володимир Петров 23 січня написав у Twitter, що Людмила Янукович померла. Жодні інші джерела не спростовували й не підтверджували цю інформацію аж до 15:00 24 січня.

    Пізніше в адвокатському об’єднанні Aver Lex, яке захищає інтереси експрезидента Віктора Януковича в судах, спростовують інформацію про смерть його дружини Людмили.

    Наприкінці минулого року стало відомо, що суд відкрив справу «Янукович проти Верховної Ради». Він просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента.

    Раніше повідомлялося, що київський суд опинився на роздоріжжі через позов експрезидента-втікача.

    Також представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря заявляла, що Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

    22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень». 23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

    Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ. Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

    Теги: ЗМІ Верховна Рада Віктор Янукович суд кіно ЄСПЛ смерть Twitter чоловік дружина цвинтар Володимир Петров поминальні дні парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ описали, як в окупованому Криму живе Людмила Янукович (фото)