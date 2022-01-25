Блогер розповів, навіщо розповсюдив брехню про смерть дружини Януковича (відео)
Володимир Петров заявив, що таким чином продемонстрував приклад інформаційно-психологічної атаки
Метою розповсюдження недостовірної інформації про смерть дружини президента-втікача Віктора Януковича Людмили Янукович була демонстрація того, що практично кожна людина за бажання має можливість проводити інформаційно-психологічні атаки. Про це в етері Youtube-каналу Ісландія повідомив ініціатор розповсюдження новини, політтехнолог та блогер Володимир Петров.
«Вчора для того, щоб ви зрозуміли, як це все працює, я запустив свою інформаційну хвилю. Просто з нуля, не використовуючи жодних грошей, не використовуючи жодних інструментів, які пов’язані зі мною. Я використав лише свій Telegram-канал. І що я зробив? Я вигаав цілком і повністю новину, яка мала би вибиватись з контексту загальної інформаційної картини, і яка повинна була розвиватися так, як я вважав за потрібне. Я написав у Telegram-каналі, що дружина Віктора Януковича Людмила Янукович померла годину тому», – пояснив Володимир Петров.
Політтехнолог похвалився тим, що вигадану ним новину підхопили українські та деякі російські ЗМІ, і навіть Вікіпедія оновила біографію Людмили Янукович, вказавши вигадану Петровим дату її смерті – 24 січня.
Політтехнолог додав, що згодом опублікував продовження своєї вигаданої новини, повідомивши, що дружина президента-втікача померла від інсульту, а за чотири дня до смерті вона була вакцинована російським препаратом «Супутник V». Це повідомлення також поширили вітчизняні медіа.
«Якщо я використовуючи лише свій Telegram-канал, не використовуючи жодних грошей, зміг це зробити, уявіть, що ми зможемо зробити, якщо у нас будуть спільні завдання? Якщо ми будемо розуміти, що робити, якщо ми будемо пояснювати російським жінкам, що це у 2014 нібито «добровольці» ваші, які їхали на Донбас, повертались без рук ніг, повертались у скриньках дерев’яних. А зараз це вже будуть ваші військові, годувальники, ті, з кого ви живете, ті, хто вам садить картоплю, копає, ті, хто вам носить сумки з базарів, будуть повертатися мертвими», – пояснив Володимир Петров.
Блогер наголосив, що Україні варто мати інформаціюну стратегію та працювати, зокрема, із російською аудиторією відповідним чином.
Раніше повідомлялося, що політтехнолога Петрова відсторонили від ефіру на телеканалі «Рада».