Головному охоронцю Януковича повідомлено про підозру

Начальнику Служби безпеки Януковича повідомили про підозру в дезертирстві

Слідчі повідомили про підозру в дезертирстві Костянтину Кобзарю – колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента Віктора Януковича. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідством з’ясовано, що у лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою переховування колишнього президента України на території Російської Федерації, незаконно спільно з останнім перетнув державний кордон України.

«При цьому колишній заступник керівника Управління державної охорони України, діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся», – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Пресслужба ДБР додає, що слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони Януковича.

«Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України», – додали у Держбюро розслідувань

Також вказується, що колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

Раніше колишній начальник особистої охорони Януковича Костянтин Кобзар заявив, що активісти Майдану нібито хотіли вбити Януковича.

Натомість начальник Управління державної охорони заявляв, що жодного факту замаху на експрезидента України Віктора Януковича не було встановлено.

До слова, у листопаді цього року ДБР оголосило підозри дев'ятьом соратникам Януковича через вбивства і теракт.

5 листопада ДБР також повідомило про нову підозру Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.