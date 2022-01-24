Секретар РНБО натякнув, що Янукович отримав російське громадянство

Данілов зазначив, що не уявляє, як громадянин РФ буде щось відстоювати» в українських судах

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає президента-втікача Віктора Януковича громадянином Росії. Про це він сказав на брифінгу після засідання Ради з питань нацбезпеки та оборони.

Данілов натякнув, що колишній президент-втікач вже отримав російське громадянство.

«Громадянином якої країни на сьогоднішній день є цей пан (Віктор Янукович – Ред.)? На скільки я розумію, це громадянин Росії, він там вже скільки часу перебуває», – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що «не уявляє, як громадянин РФ буде щось відстоювати» в українських судах.

«Я хочу подивитися в очі людям, які ухвалять такі рішення (на користь Януковича – Ред.). Бо ті люди, які загинули на Майдані, на фронті – це відповідальність тих людей, які кинули цю країну і втекли з неї. Не має значення прізвище судді, який розглядатиме цю справу. Я ні на кого не тисну, але демократія це демократія, а захист країни – це захист країни», – підсумував Данілов.

Нагадаємо, колишній президент-утікач Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради. Вимагає визнати відсутність у парламенту повноважень позбавляти звання президента у спосіб інший, окрім імпічменту.

Наприкінці минулого року стало відомо, що суд відкрив справу «Янукович проти Верховної Ради». Він просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента.

Раніше повідомлялося, що київський суд опинився на роздоріжжі через позов експрезидента-втікача.

Також представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря заявиляла, що Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень».

23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ. Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.