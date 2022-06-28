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    Політика

    Агресія РФ у Керченській протоці: суд у Гаазі підтримав позицію України

    25 листопада 2018 року російські військові біля берегів окупованого Криму обстріляли та захопили українські катери<br /><br /> - Агресія РФ у Керченській протоці: суд у Гаазі підтримав позицію України
    25 листопада 2018 року російські військові біля берегів окупованого Криму обстріляли та захопили українські катери

    Фото з відкритих джерел

    Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України, зазначив Кулеба

    Міжнародний арбітраж підтримав Україну у справі про захоплення моряків Росією в Керченській протоці. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України», – написав він.

    Кулеба наголосив, що боротьба за справедливе рішення суду триває.

    «Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі», – наголосив він.

    Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

    Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські «суди» в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

    Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів.

    7 вересня 2019 року моряків обміняли та повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

    12 листопада того ж року суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській протоці. Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 – на початку 2023 року.

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    Теги: МЗС росія окупанти Чорне море суд війна полон агресія військові Керченська переправа Україна Дмитро Кулеба окупація трибунал #stoprussia
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    Агресія РФ у Керченській протоці: суд у Гаазі підтримав позицію України