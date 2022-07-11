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    Політика

    Президент розповів про «дуже важливий законопроєкт»

    Зеленський пропонує надати полякам особливий статус в Україні - Президент розповів про «дуже важливий законопроєкт»
    Зеленський пропонує надати полякам особливий статус в Україні
    фото: Офіс президента

    Зеленський пропонує надати правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що направив сьогодні до Верховної Ради України дуже важливий законопроєкт – про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    «Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польською державою в інтересах наших громадян. Зокрема, пропоную дати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування», – заявив Зеленський.

    Глава держави закликав народних депутатів України поставитися до цього законопроекту максимально сумлінно.

    «Ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри та співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів. І маємо це тільки збільшувати, маємо ще посилювати наші зв’язки в усіх сферах і на основі чіткого розуміння, що Україна та Польща можуть бути вільними тільки разом – у братерстві», - сказав президент.

    Зеленський також повідомив про те, що сьогодні підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання «Місто-рятівник».

    Нагадаємо, перед візитом президента Польщі Анджея Дуди, глава української держави Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання міста-рятівника польському Жешуву.

    Також сьогодні стало відомо, що Зеленський пропонує надати полякам особливий статус в Україні.

    Раніше Зеленський анонсував введення особливого статусу поляків в Україні.

    Згодом з’явився текст законопроєкту про особливий статус для поляків.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Президент розповів про «дуже важливий законопроєкт»