Прокуратура оголосила про підозру ексдепутату Київради: йому загрожує до 10 років тюрми

Під час підпалу у квартирі була його дружина та діти

Під час конфлікту, що виник між подружжям, чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, в результаті чого розпочалася пожежа

Київська міська прокуратура оголосила про підозру колишньому депутатові Київської міськради Віталію Даниленку, який спалив автомобіль своєї дружини і влаштував пожежу в її квартирі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом умисного знищення та пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України).Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 6 квітня 2021 року близько десятої години вечора до столичної поліції надійшло повідомлення про пожежу у квартирі в будинку на вулиці Героїв Оборони.

Правоохоронці встановили, що під час конфлікту, що виник між подружжям, чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, в результаті чого розпочалася пожежа та були пошкоджені вхідні двері в квартиру та майно, що знаходилося у тамбурі.

Чоловіка затримали на місці події і зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також перевіряється причетність затриманого до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.

У 2014 році Віталій Даниленко став депутатом Київради, обравшись у окрузі №23, що в Дніпровському районі. Також він є засновником громадської організації «Школа боротьби».