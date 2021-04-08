  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Прокуратура оголосила про підозру ексдепутату Київради: йому загрожує до 10 років тюрми

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час підпалу у квартирі була його дружина та діти - Прокуратура оголосила про підозру ексдепутату Київради: йому загрожує до 10 років тюрми
    Під час підпалу у квартирі була його дружина та діти
    фото: Київ оперативний

    Під час конфлікту, що виник між подружжям, чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, в результаті чого розпочалася пожежа

    Київська міська прокуратура оголосила про підозру колишньому депутатові Київської міськради Віталію Даниленку, який спалив автомобіль своєї дружини і влаштував пожежу в її квартирі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    «За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом умисного знищення та пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України).Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, 6 квітня 2021 року близько десятої години вечора до столичної поліції надійшло повідомлення про пожежу у квартирі в будинку на вулиці Героїв Оборони.

    Правоохоронці встановили, що під час конфлікту, що виник між подружжям, чоловік за допомогою запальнички підпалив картонні коробки у тамбурному приміщенні, в результаті чого розпочалася пожежа та були пошкоджені вхідні двері в квартиру та майно, що знаходилося у тамбурі.

    Чоловіка затримали на місці події і зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також перевіряється причетність затриманого до підпалу автомобіля дружини, скоєного раніше.

    У 2014 році Віталій Даниленко став депутатом Київради, обравшись у окрузі №23, що в Дніпровському районі. Також він є засновником громадської організації «Школа боротьби».

    Теги: пожежа прокуратура Київ депутат автомобіль домашнє насильство чоловік майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies