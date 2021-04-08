Прокурори просять для брата голови Окружного адмінсуду арешт і 70 млн грн застави

Прокурори наполягають на застосуванні до затриманих адвокатів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави

8 квітня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро вручили клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі $100 тис. за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Про це повідомляє пресслужба САП.

Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн та 14 млн грн відповідно.

Указані клопотання скеровані до Вищого антикорупційного суду для розгляду.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Дії адвокатів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову та ще одному адвокату.

Раніше голова Окружного адмінсуду Києва назвав «клоунадою» обшуки НАБУ. Окремо Вовк прокоментував інформацію про затримання його брата, адвоката Юрія Зонтова з хабарем.