«Це помста». Голова Окружного адмінсуду прокоментував затримання брата

6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова, брата Павла Вовка, під час отримання $100 тисяч

Вовк повідомив, що через затримання його брата у приміщеннях Окружного адміністративного суду Києва тривали обшуки

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що вважає сьогоднішні обшуки в ОАСК «провокацією» з боку Національного антикорупційного бюро і назвав їх «помстою». Про це суддя написав на своїй сторінці у Facebook.

«У приміщенні суду в кількох кабінетах сьогодні дійсно проходило два обшуки. Сенсацій не знайшли, просто вилучили якусь справу, незакінчену розглядом. Переконаний, що, як і у всіх попередніх «гучних» справах НАБУ, тут немає правових підстав, належних доказів та перспективи», – запевнив Вовк.

За словами голови ОАСК, зараз суд працює в штатному режимі.

Окремо Вовк прокоментував інформацію про затримання його брата, адвоката Юрія Зонтова з хабарем.

«Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають імʼя мого брата. Його, очевидно, просто використовують як «видатковий матеріал» для зведення особистих рахунків. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу. Не більше того», – наголосив він.

Раніше голова Окружного адмінсуду Києва назвав «клоунадою» обшуки НАБУ.

Як відомо, 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова брата Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

У березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Детективи Національного антикорупційного бюро ніяк не можуть примусово доставити Вовка до суду. НАБУ заявляє, що Вовк ховається, а генпрокурорку Ірину Венедіктову звинувачує у бездіяльності. У НАБУ кажуть, що не можуть виконати постанову про примусовий привід, тому що документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Відомство зазначає, що вирішити цю ситуацію може тільки генеральний прокурор, який може дозволити затримання судді.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з самого початку не бачила судової перспективи у справі щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Вона зазначила, що не може «приволокти» суддю до суду, якби він не подобався громадськості.

Сам Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.