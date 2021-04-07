«Якось невдобно». Венедіктова підписала підозру брату голови Окружного адмінсуду

За словами Венедіктової, «адвокати» обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести «зручне» судове рішення, але їх спіймали на хабарі

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову та ще одному адвокату, якого Національне антикорупційне бюро затримало при отриманні хабаря для подальшої його передачі суддям ОАСК. Про це Венедіктова повідомила в Facebook.

«Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних», – написала генпрокурорка.

Вона нагадала, що «вчора детективи і прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України, як то кажуть, «на гарячому» двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК».

«За ці гроші «адвокати» обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести «зручне» судове рішення, але вийшло «якось невдобно». У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди); 3 мільйони 700 тисяч доларів США; 840 тисяч євро; 20 тисяч фунтів стерлінгів; 230 тисяч гривень. Коментарів нема. Вони не потрібні. Всім добра», – додала Венедіктова.

Раніше голова Окружного адмінсуду Києва назвав «клоунадою» обшуки НАБУ. Окремо Вовк прокоментував інформацію про затримання його брата, адвоката Юрія Зонтова з хабарем.

Як відомо, 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова брата Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

У березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Детективи Національного антикорупційного бюро ніяк не можуть примусово доставити Вовка до суду. НАБУ заявляє, що Вовк ховається, а генпрокурорку Ірину Венедіктову звинувачує у бездіяльності. У НАБУ кажуть, що не можуть виконати постанову про примусовий привід, тому що документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Відомство зазначає, що вирішити цю ситуацію може тільки генеральний прокурор, який може дозволити затримання судді.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з самого початку не бачила судової перспективи у справі щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Вона зазначила, що не може «приволокти» суддю до суду, якби він не подобався громадськості.

Сам Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка.