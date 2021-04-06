Вовк: В це важко повірити, але в ОАСК знову обшуки і знову НАБУ

Суддя Вовк різко висловився щодо нових обшуків НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро 6 квітня знову проводять обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва, підтвердив в Facebook очільник ОАСК, суддя Павло Вовк.

«Я розумію, в це важко повірити, але ... в ОАСК знову обшуки і знову НАБУ. Дві провалені кримінальні справи – одну навіть не довели до суду, другу – погрожували передати в суд, але поки так і не спромоглися. Плюс маса провокацій, тисячі новин на лояльних ресурсах, загрози, порожні звинувачення. Всього цього виявилося мало для того, щоб домогтися свого і захопити суд», – написав Вовк.

Він додав: «У підсумку вони прийшли до нас знову».

«Чекаємо новий потік піару і, звичайно ж, чергову фантастичну історію. Якщо минулого разу було «захоплення влади», то в цей раз повинно бути щось ще більш дивне. Кажуть, за законом жанру клоунади, кожен новий жарт має бути смішніше попереднього – інакше глядачі втомлюються і перестають плескати», – висловився Вовк.

Сьогодні, 6 квітня, колишній журналіст і нардеп, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив, що НАБУ затримало рідного брата глави Окружного суду Києва Павла Вовка при отриманні $100 тисяч.«За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка», – зазначив Лещенко.

У березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Детективи Національного антикорупційного бюро ніяк не можуть примусово доставити Вовка до суду. НАБУ заявляє, що Вовк ховається, а генпрокурорку Ірину Венедіктову звинувачує у бездіяльності. У НАБУ кажуть, що не можуть виконати постанову про примусовий привід, тому що документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Відомство зазначає, що вирішити цю ситуацію може тільки генеральний прокурор, який може дозволити затримання судді.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з самого початку не бачила судової перспективи у справі щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Вона зазначила, що не може «приволокти» суддю до суду, якби він не подобався громадськості.

Сам Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.