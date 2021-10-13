Ультиматум вчителям та арешт сина Януковича. Новини 13 жовтня за хвилину

Невакцинованих вчителів не допускатимуть до роботи, суд заочно арештував сина Януковича, школи можуть піти на канікули з 18 жовтня

Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина Януковича

Вищий антикорупційний суд заочно обрав сину колишнього президента України Віктора Януковича Олександру запобіжний захід у вигляді арешту у справі про щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба суду. Більше читайте тут.

Вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи – МОЗ

В Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Більше читайте тут.

Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергетичної кризи

Європейська комісія ухвалила комплекс короткострокових та середньострокових заходів для протидії зростанню світових цін на енергоносії у зимовий період. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. Більше читайте тут.

Вчені б’ють на сполох: дитяча захворюваність на Covid-19 в Україні стрімко зростає

В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближаєтьсядо рекордного показника. Про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН. Більше читайте тут.

Міністр освіти підтримав рекомендацію МОЗ перенести шкільні канікули

Міністерство освіти і науки рекомендує школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі. Він нагадав, що за минулий тиждень захворюваність на Covid-19 по всій території України стрімко зросла. Більше читайте тут.

У Чорному морі затонуло судно з хімікатами: можлива екологічна катастрофа

У Чорному морі затонув турецький суховантаж Vera Su, що налетів на скелі біля північного узбережжя Болгарії. Про це повідомляє Euractiv. Зазначається, що на борту судна знаходяться близько 3 тисячі тонн карбаміду, який при потраплянні у воду у високій концентрації викликає швидке цвітіння фітопланктону, що виробляє небезпечний токсин. Більше читайте тут.