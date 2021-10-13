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    Ультиматум вчителям та арешт сина Януковича. Новини 13 жовтня за хвилину

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    Міністр освіти не проти перенести шкільні канікули - Ультиматум вчителям та арешт сина Януковича. Новини 13 жовтня за хвилину
    Міністр освіти не проти перенести шкільні канікули
    фото: Укрінформ

    Невакцинованих вчителів не допускатимуть до роботи, суд заочно арештував сина Януковича, школи можуть піти на канікули з 18 жовтня

    Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина Януковича

    Вищий антикорупційний суд заочно обрав сину колишнього президента України Віктора Януковича Олександру запобіжний захід у вигляді арешту у справі про щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба суду. Більше читайте тут.

    Вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи – МОЗ

    В Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Більше читайте тут.

    Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергетичної кризи

    Європейська комісія ухвалила комплекс короткострокових та середньострокових заходів для протидії зростанню світових цін на енергоносії у зимовий період. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. Більше читайте тут.

    Вчені б’ють на сполох: дитяча захворюваність на Covid-19 в Україні стрімко зростає

    В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближаєтьсядо рекордного показника. Про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН. Більше читайте тут.

    Міністр освіти підтримав рекомендацію МОЗ перенести шкільні канікули

    Міністерство освіти і науки рекомендує школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі. Він нагадав, що за минулий тиждень захворюваність на Covid-19 по всій території України стрімко зросла. Більше читайте тут.

    У Чорному морі затонуло судно з хімікатами: можлива екологічна катастрофа

    У Чорному морі затонув турецький суховантаж Vera Su, що налетів на скелі біля північного узбережжя Болгарії. Про це повідомляє Euractiv. Зазначається, що на борту судна знаходяться близько 3 тисячі тонн карбаміду, який при потраплянні у воду у високій концентрації викликає швидке цвітіння фітопланктону, що виробляє небезпечний токсин. Більше читайте тут.

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    Теги: суд катастрофа Єврокомісія Міністерство освіти і науки канікули Антикорупційний суд Аркадій Бабченко Вищий антикорупційний суд Сергій Шкарлет
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    Ультиматум вчителям та арешт сина Януковича. Новини 13 жовтня за хвилину