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    За хабар у $400 суд виписав інспектору ДСНС великий штраф

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    Передача хабара відбулася на початку вересня 2020 року в автомобілі підприємця. Після чого інспектора затримали правоохоронці - За хабар у $400 суд виписав інспектору ДСНС великий штраф

    Передача хабара відбулася на початку вересня 2020 року в автомобілі підприємця. Після чого інспектора затримали правоохоронці

    фото з відкритих джерел

    Посадовець вимагав неправомірну вигоду у підприємця за сприяння у видачі відповідних дозволів

    Головний інспектор Коломийського міськрайонного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області заплатить штраф у розмірі 42,5 тис. грн за одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 6 жовтня.

    Наприкінці серпня 2020 року до Коломийського міськрайонного відділу ДСНС звернувся приватний підприємець. Чоловік хотів отримати дозвільні документи на роздрібну торгівлю пальним. З ним зустрівся обвинувачений, котрий пообіцяв залагодити це питання за винагороду $400. За хабар інспектор ДСНС мав посприяти у видачі підприємцю необхідних дозволів. Також запевнив, що протягом 2021 року підприємця не внесуть до бази щодо здійснення планових перевірок.

    Передача хабара відбулася на початку вересня 2020 року в автомобілі підприємця. Після чого інспектора затримали правоохоронці.

    У суді обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та просив суворо не карати.

    Окрім великого штрафу, інспектор ДСНС заплатить 9 тис. грн на користь держави за проведення судових експертиз.

    Як повідомляв «Главком», на одержанні неправомірної вигоди затримано начальника управління департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської міської держадміністрації (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Згідно з матеріалами слідства, посадовець КМДА вимагав хабар за невжиття відповідних заходів реагування на порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності й будівельних норм, допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз.

    7 жовтня посадовця затримали одразу після одержання $2 тис. неправомірної вигоди.

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    Теги: ДСНС хабар вирок
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    За хабар у $400 суд виписав інспектору ДСНС великий штраф