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    Політика

    Суд заборонив діяльність ще однієї партії

    Суд заборонив діяльність ще однієї партії
    фото ілюстративне

    Кошти та інші активи партії передані у власність держави

    Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України. Про це повідомляє пресслужба суду у Facebok.

    «5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України», – йдеться у повідомленні.

    Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків, інших структурних утворень передали у власність держави.

    Нагадаємо, 23 червня Восьмий апеляційний суд Львова своїм рішенням заборонив діяльність Прогресивної соціалістичної партії України, яку очолює Наталія Вітренко.

    Як раніше повідомлялося, Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя».

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    Теги: суд партії Україна майно
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    Суд заборонив діяльність ще однієї партії