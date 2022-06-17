Суд заборонив ще одну проросійську партію

«17 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію «Союз лівих сил», яку Міністерство юстиції вважає проросійською. Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді», – йдеться в повідомленні.

В Україні заборонили ще одну проросійську політичну партію – «Союз лівих сил». Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

«Союз лівих сил» (СЛС) заснований 8 грудня 2007 року. Лідером цієї політичної сили від самого заснування був колишній народний депутат Василь Волга, внесений у Реєстр держзрадників. У 2019 році його таки змінив Максим Гольдарб, який балотувався у мери Києва у 2020 році.

Особливою активністю партія протягом своєї історії не відзначалася, але помітно активізувалася взимку 2022 року – якраз напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, 18 лютого лідер партії «Союз Лівих Сил» Гольдарб звернувся через посольства США та Великобританії до керівництва цих країн з вимогою відшкодувати заподіяну нашій економіці шкоду через інспіровану ними військову паніку. За найскромнішими його підрахунками вона спричинила економічні збитки для України в розмірі $6,5 млрд.

Головними завданнями, які ставила перед собою партія у програмі, за словами Гольдарба, були ліквідація олігархату як класу, скасування інституту президентства, заборона на відчуження української землі та надр, відновлення суб'єктності України та забезпечення миру в країні.

До цього Гольдарб став співорганізатором «Партії миру», яку очолював проросійський народний депутат Вадим Новінський. Політик потрапив до парламенту у 2019 році як мажоритарник від вже забороненої партії «Опоблок».

Таким чином, під судову заборону вже потрапили дев'ять проросійських політичних партій.

Першою партією, яку суд заборонив ще 8 червня, став «Опозиційний блок». 13 червня, Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив партію «Соціалісти». 15 червня стало відомо, що Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України.

Вчора восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив «Партію Шарія».



