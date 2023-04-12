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Світ повинен побачити: Зеленський відреагував на страту українських воїнів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Світ повинен побачити: Зеленський відреагував на страту українських воїнів
Зеленський підкреслив, що світ не зрозуміє, якщо лідери не зреагують та таку жорстокість
фото скріншот відео

Президент закликав лідерів інших країн відрегувати на дії російських терористів 

Відео страти українських полених, як сьогодні потрапило у мережу, показує справжнє обличчя Росії, яка намагається убивство зробити звичною нормою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії – якою вона є. Що ц за істоти? Для них немає людей… Це відео Росії, яка намагається це зробити новою нормою, звичкою знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було в Бучі тисячі разів. Кожен лідер повинен реагувати, а не чекати, що це забудеться, що пройде час», – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що світ не зрозуміє, якщо лідери не зреагують та таку жорстокість.

«Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору… Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті - максимально допомагати, грати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета в Україні – міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вирок вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!» – сказав глава держави.

Нагадаємо, що російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на жорстокість окупантів та пообіцяв покарати винних.

Теги: полон Володимир Зеленський президент відео

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