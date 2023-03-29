Зеленський пояснив, чому ЗСУ важливо втримати Бахмут

У разі втрати Бахмута російський диктатор Володимир Путін обов'язково використає цю «перемогу» у своїх інтересах.

Втрата міста Бахмут може призвести у подальшому до тиску щодо пошуку компромісу з РФ. Тому оборона Бахмута є важливою для України з військового та політичного боку. Про це завив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави зауважив, що у разі втрати Бахмута російський диктатор Володимир Путін обов'язково використає цю «перемогу» у своїх інтересах. За словами Зеленський, глава Кремля «продав би цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю та Ірану».

«Якщо він відчує кров – відчує запах, що ми слабкі – він буде штовхати, штовхати, штовхати», – заявив президент України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський припускає, що тиск від поразки в Бахмуті буде швидким: як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України. «Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними», – сказав глава держави.

Президент додав, що наразі він не відчуває такого тиску ні з боку партнерів, ні з боку українців.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 22 березня здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку.

Також німецьке видання Bild повідомляло, що президент України Володимир Зеленський нібито сперечається стосовно битви за Бахмут на Донеччині з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.