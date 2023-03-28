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ПЦУ заходить у Лавру та візит Зеленського на Сумщину. Головне за 28 березня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПЦУ заходить у Лавру та візит Зеленського на Сумщину. Головне за 28 березня
ПЦУ створює свій монастир у Почаєві
фото pomisna.info

Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя». Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Французька Національна Асамблея  визнала Голодомор геноцидом українського народу. Ці та інші події 28 березня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Річниця героїчної оборони. Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя» 

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з робочим візитом до Охтирки на Сумщині. Зеленський згадав про ти, хто бився в Охтирці за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу – державу Україна. Тих, хто знищував російські колони і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Також Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором Росією.

ПЦУ заходить у Лавру. Оголошено перший юридичний крок

Сьогодні, 28 березня, Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.

У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

Французька Національна Асамблея  визнала Голодомор геноцидом українського народу

Сьогодні, 28 березні, французька Національна Асамблея визнала Голодомор геноцидом українського народу . Відповідне рішення підтримали 168 членів Асамблеї, два проти.

Участь росіян у міжнародних змаганнях: МОК ухвалив рішення

Сьогодні, 28 березня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах за підсумками засідання Виконкому організації.

Росіяни скинули авіабомбу на Сумщину: є постраждалі 

Сьогодні 28 березня окупанти здійснили авіаудар по Сумщині керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок. Постраждала одна людина.

Нове житло для переселенців. На Західній Україні запускають масштабний проєкт

Депутати Хмельницької міської ради підтримали залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) під будівництво житла для внутрішньо-переміщених осіб у Хмельницькому. Як повідомляє «Главком», сьогодні за відповідне рішення проголосувала більшість депкорпусу на позачерговій сесії.

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Теги: будівництво відео свято місто президент Україна Володимир Зеленський житло Томас Бах лавра

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