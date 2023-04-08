Ломаченко виклав нове відео, яке викликало захват у росіян

Російські фанати завалили боксера повідомленнями та подяками

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує активно підтримувати Московську церкву. Знаменитий боксер у себе в Instagram виклав відео із віршем на підтримку УПЦ МП.

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У тексті, що належить Ользі Православній, українців, які виступають проти МП, називають «біснуватими», а також порівнюють їх із «іудами».

Оскільки акаунт Ломаченка в Instagram заблокований в Україні, то в коментарі прийшли російські фанати, заваливши боксера повідомленнями зі словами вдячності.

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«Вася, все одно, що я з Росії, а ти з України! Ми брати! Я і ти єдині! Ти найкращий», «На превеликий жаль, все це сталося, не всі росіяни вважають Україну ворогом. Василь мій кумир і як спортсмен і як людина!», «Вася, ми росіяни, з нами Бог! А ваша влада – це біси», – підтримують Ломаченка росіяни.

Також користувачі рекомендують «триматися православної церкви» і бажають іншим українцям загибелі.

«Ви почали дупою крутити! Немає вже у вас Бога, тепер результат один, як у Юди – петля на шиї!».

Раніше Ломаченко опублікував у своєму Instagram хвалебний пост на адресу митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.

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Це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в Instagram. Його сторінка була заблокована на території України. Боксер Ломаченко неодноразово ставав на захист Московського патріархату.

Нагадаємо, що нещодавно боксер Василь Ломаченко протистояв американському боксеру із зображенням Ісуса на футболці. До того він опублікував пост, у якому заявив, що «Україна розпочала війну проти бога».

До слова, Василь Ломаченко також публікував фото з підсанкційним представником Московської церкви. Українці критикують спортсмена та пропонують позбавити його громадянства через те, що він обіймався з другом Кадирова.