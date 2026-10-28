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Тарас Качка наголосив на нагальній потребі ухвалити закон про вступ України до SEPA

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Тарас Качка наголосив на нагальній потребі ухвалити закон про вступ України до SEPA
Качка: Це справді вже фінальний екзамен, і тому це треба зробити для того, щоб всі ті інвестиції, які ми робили попередні кілька років, реалізувались
фото з відкритих джерел

SEPA – це єдиний європейський простір для банківських переказів в євро, який дозволяє здійснювати транскордонні платежі так само просто, швидко і за такими ж тарифами, як і внутрішні

Представник України при ЄС Тарас Качка в інтерв’ю Ользі Василевській-Смаглюк під час подкасту «Слідкуй за грошима» заявив про критичну необхідність якнайшвидшого ухвалення законопроекту № 14327-д для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це пише «Главком».

За його словами, навіть після схвалення документа технічні та процедурні кроки триватимуть близько півтора року, а орієнтовною датою повноцінного запуску визначено 1 січня 2028 року.

Цей етап є фінальним іспитом після багаторічної підготовки та побудови фінансових інституцій. Швидке ухвалення законодавства у жовтні дозволить реалізувати інвестиції попередніх років. Крім того, за розрахунками Національного банку, інтеграція до SEPA збереже українцям до €100 млн щорічно.

Приєднання до єдиної зони платежів принесе значну вигоду як громадянам, так і малому та середньому бізнесу, зокрема ТОВ і ФОПам. Підприємці зможуть здійснювати транскордонні розрахунки в євро за принципом T+0 (день у день) та з мінімальними витратами:

  • вартість переказів для купівлі товарів чи обладнання в ЄС зменшиться в кілька разів, а час скоротиться з 5-7 днів до кількох хвилин або годин;
  • платежі проходитимуть без вимоги надавати статутні чи підтвердні документи для кожної операції;
  • українські виробники отримуватимуть оплату за європейськими інвойсами миттєво.

Україна має важливий дедлайн – подати заявку на вступ до SEPA за спрощеною процедурою потрібно до листопада 2026 року. Будь-які зволікання з ухваленням законопроекту загрожують набуттям чинності нових жорстких AML-директив у ЄС, що може затягнути процес на роки та ускладнити гармонізацію фінансового сектору з європейськими нормами.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно відкрив для України ще два переговорні кластери в межах процесу вступу до ЄС. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 13 жовтня, під час засідання міжурядової конференції Україна – ЄС у Люксембурзі. 

Йдеться про кластер №2 «Внутрішній ринок» та кластер №3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Вони охоплюють питання економічної політики, підприємництва, функціонування єдиного європейського ринку та приведення українського законодавства у відповідність до правил Євросоюзу.

Теги: інвестиції закон Тарас Качка Європейський Союз

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