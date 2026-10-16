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Трамп призупинив продаж зброї Європі та пояснив причину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп призупинив продаж зброї Європі та пояснив причину
Трамп заявив, що Європа має заплатити США за допомогу Україн
скриншот з відео

Американський президент заявив, що союзникам доведеться зачекати на нові постачання

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тимчасово зосередилися на поповненні власних запасів озброєння та лише після їхнього достатнього накопичення планують знову продавати боєприпаси європейським союзникам. Водночас американський лідер повідомив про нарощування виробництва систем Patriot і ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу Newsmax.

Під час розмови президент США заявив, що американська оборонна промисловість швидко збільшує виробництво озброєння та боєприпасів. За його словами, особливу увагу приділяють системам протиповітряної оборони Patriot і крилатим ракетам Tomahawk, виробництво яких, як стверджує Трамп, досягло рекордних показників.

«Ми дуже швидко нарощуємо виробництво боєприпасів. Ми залишаємо їх для себе. Ми просто дуже швидко збільшуємо запаси. Ми отримуємо Patriot у рекордних кількостях. Ми отримуємо Tomahawk у рекордних кількостях. Ми дуже швидко все виробляємо», – заявив американський президент.

Трамп пояснив, що необхідність поповнення арсеналів пов'язана, зокрема, з попередніми постачаннями американського озброєння Україні. Він розкритикував політику свого попередника Джо Байдена, звинувативши його адміністрацію в передачі Україні значних обсягів військової допомоги без належної оплати.

За словами президента США, він змінив підхід до постачання озброєння та звернувся до Європейського Союзу з вимогою оплачувати американську військову продукцію. «Тож я звернувся до Європейського Союзу. Я сказав: я нічого вам не даватиму. Ви повинні платити. У них багато грошей. Вони нам платили. А ми відправляли їм боєприпаси. І це працює», – заявив Трамп.

Однак, за його словами, протягом останнього часу Сполучені Штати вирішили спрямовувати вироблене озброєння насамперед на власні потреби.

«Але останнім часом ми просто залишаємо боєприпаси для себе, тому що вони потрібні нам самим. І коли ми поповнимо наші запаси, справді добре поповнимо, тоді знову дозволимо нашим союзникам купувати їх у нас», – наголосив американський президент.

При цьому Трамп знову розкритикував адміністрацію Байдена за масштаби допомоги Україні. Він заявив, що попередній президент США мав вимагати оплати за передане озброєння.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Дональд Трамп уже заявляв, що Сполучені Штати насамперед поповнюють власні військові арсенали, а продаж озброєння союзникам планують відновити пізніше. Тоді американський президент також пригрозив вимагати від Європи сотні мільярдів доларів за допомогу, яку США надавали Україні та НАТО за часів адміністрації Джо Байдена.

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Теги: США Дональд Трамп Європейський Союз озброєння

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