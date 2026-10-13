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Вступ України до ЄС. Брюссель відкрив ще два переговорні кластери

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вступ України до ЄС. Брюссель відкрив ще два переговорні кластери
Після домовленостей з Угорщиною ЄС відкрив Україні два нові кластери
фото: szru.gov.ua

Рішення ухвалили після досягнення згоди між усіма країнами Євросоюзу

Європейський Союз офіційно відкрив для України ще два переговорні кластери в межах процесу вступу до ЄС. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 13 жовтня, під час засідання міжурядової конференції Україна – ЄС у Люксембурзі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію пресконференції за підсумками засідання.

Йдеться про кластер №2 «Внутрішній ринок» та кластер №3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Вони охоплюють питання економічної політики, підприємництва, функціонування єдиного європейського ринку та приведення українського законодавства у відповідність до правил Євросоюзу.

Цього ж дня аналогічні переговорні кластери офіційно відкрили для Молдови, яка також перебуває в процесі вступу до ЄС. Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн наголосив, що рішення підтверджує готовність Європейського Союзу продовжувати розширення.

«Сьогодні ми демонструємо незмінну відданість нашого Союзу розширенню та майбутньому України в нашій родині Європейського Союзу», – заявив він.

Другий переговорний кластер «Внутрішній ринок» стосується правил функціонування єдиного європейського ринку. Зокрема, він охоплює питання вільного руху товарів, послуг, капіталу та працівників між державами Європейського Союзу.

У межах цього напряму Україна має продовжити узгодження національного законодавства з європейськими нормами, які регулюють економічну діяльність на внутрішньому ринку ЄС.

Третій переговорний кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання» присвячений питанням економічної політики та розвитку галузей, які впливають на конкурентоспроможність держави. Він охоплює підприємництво, освіту, науку, цифрову трансформацію та інші напрями економічного розвитку.

Відкриття цих кластерів дозволяє Україні перейти до детального обговорення відповідності національного законодавства вимогам Європейського Союзу.

Водночас відкриття переговорних кластерів не означає автоматичного вступу України до ЄС. Кожен із напрямів передбачає подальшу роботу над виконанням відповідних вимог.

Раніше Томас Бірн назвав 13 жовтня важливим днем для розширення ЄС та охарактеризував його як «супервівторок» для України, Молдови й Албанії.

Окрім рішень щодо України та Молдови, держави Євросоюзу погодили закриття окремих переговорних розділів для Албанії та Чорногорії. Зокрема, йдеться про розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 для Чорногорії.

Нагадаємо, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства про освіту, які були необхідні для отримання згоди Угорщини на відкриття другого та третього переговорних кластерів. Йдеться про положення, пов'язані з навчанням мовами національних меншин.

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Теги: Європейський Союз Україна євроінтеграція

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