Університет у Кропивницькому не пустив журналістів на вибори ректора

Чинний ректор виграв вибори із результатом 94,9%

У середу, 15 жовтня, у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка в Кропивницькому відбулися вибори ректора. На цю посаду претендували троє кандидатів. Журналістів на виборчу дільницю не допускали без акредитації, про яку медіа заздалегідь не повідомили. Про це повідомляє «Главком» із посилання на видання «Гречка».

Так, під час виборів на посаду ректора повторно обрали Євгена Соболя. У своєму Telegram-каналі 16 жовтня він повідомив, що за результатами голосування його кандидатуру підтримали 240 виборців – це 94,9% від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні.

Загалом у виборах взяли участь 253 особи з 258 виборців, включених до списку. Явка становила 98,06%.

Так, інші претендент і претендентка на посаду набрали таку кількість голосів:

Ірина Торбенко – 5 голосів (2%);

Володимир Зайченко – 0 голосів (0%);

Не підтримали жодного кандидата – 3 голоси (2%).

Про недопуск 15 жовтня повідомив кропивницький журналіст, член Національної спілки журналістів України Анатолій Войний. За його словами, заступник голови організаційного комітету пояснив, що бути присутніми на виборчій дільниці чи навіть зайти до неї можуть лише акредитовані журналісти. За редакційними посвідченнями та картками НСЖУ, як йому сказали, не пропускатимуть нікого. На запитання, скільки медіа подали заявки на акредитацію, в оргкомітеті відповіли, що жодного.

«Рішення оргкомітету ЦДУ ім. В. Винниченка вище законів України», – написав Анатолій Войний, коментуючи ситуацію.

Директорка видання «Кіровоградська правда» Олена Сідорова підтвердила «Гречці», що її також не впустили до аудиторії, де відбувалися вибори. Причину їй вказали таку ж, як і Анатолію Войному – відсутність акредитації.

Як зазначив новообраний ректор Євген Соболь, він був у відпустці, тому не зможе прокоментувати питання щодо акредитації та краще поспілкуватися з організаційним комітетом. Додав, що про питання акредитації була інформація на офіційному сайті університету.

Однак журналістам не вдалося знайти на сайті оголошення, яке б стосувалося акредитації. Єдиною інформацією щодо вибрів ректора була: коли відбудуться, де та як взяти участь у голосуванні.

Голова Кіровоградської обласної організації НСЖУ Петро Мельник зазначив, що журналістів не мають права не допустити на вибори ректора, зокрема й з посиланням на воєнний стан.

«Безпідставна відмова у допуску є порушенням законодавства про свободу слова та гарантій професійної діяльності журналістів», – сказав Петро Мельник.

За його словами, юрист Інституту масової інформації Роман Головенко пояснив, що університет не є суб’єктом владних повноважень, тож не може акредитовувати журналістів. Він послався на статтю 26 Закону «Про інформацію», за якою відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста на відкриті заходи.

Крім того, за словами юриста, Закон «Про вищу освіту» визначає, що рішення та діяльність у сфері вищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Методичні рекомендації МОН передбачають акредитацію лише громадських спостерігачів, а умови перебування журналістів не регулюють.

Юрист вказав, що якщо представники оргкомітету (чи адміністрації) вимагали наявність акредитації (не реєстрації), то діяли незаконно.

Він пояснив, що порядок обрання керівника закладу вищої освіти визначає стаття 42 Закону «Про вищу освіту». Обмежити кількість присутніх оргкомітет може, наприклад, якщо під час повітряної тривоги голосування переносять в укриття, яке не вміщує всіх. Проте таке обмеження має стосуватися всіх сторонніх відвідувачів, а не лише журналістів. Умови допуску не можуть бути дискримінаційними.

Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів тягне кримінальну відповідальність за статтею 171 Кримінального кодексу України. У разі безпідставного недопуску журналіст може викликати поліцію, щоб зафіксувати порушення.