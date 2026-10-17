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Зеленський різко відреагував на замороження «пекельних санкцій» проти Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський різко відреагував на замороження «пекельних санкцій» проти Росії
Зеленський звинуватив США у заохоченні Путіна до нових ударів по Україні
фото: ОП

Президент назвав послаблення тиску США на Росію «санкційним блекаутом»

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США заморозити санкції проти Росії, передбачені законом сенатора Ліндсі Грема. Послаблення тиску на Кремль відбувається на тлі масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Президент зазначив, що європейські партнери вже підготували нові пакети підтримки для України. Водночас він висловив розчарування рішенням американської сторони щодо санкцій проти Росії. «У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни», – заявив Зеленський.

За словами глави держави, закон Ліндсі Грема міг би стати дієвим інструментом впливу на Москву та сприяти завершенню війни. Президент переконаний, що така можливість залишається, однак для цього необхідно забезпечити реальне застосування санкційних механізмів. «Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення», – наголосив він.

Зеленський попередив, що Росія намагається влаштувати масштабний блекаут в Україні напередодні зими, щоб залишити мільйони людей без електроенергії та опалення. «Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі», – заявив президент.

Глава держави закликав міжнародних партнерів не послаблювати тиск на Росію та продовжувати зусилля для завершення війни, а не створювати Кремлю умови для її затягування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким призупинив запровадження масштабних санкцій проти Росії, передбачених законом Ліндсі Грема. Обмеження включали мита до 100% на товари п'яти найбільших покупців російських нафти й газу, а також 500% мита на імпорт російських енергоносіїв.

Своє рішення Трамп пояснив національними інтересами США. Запровадження обмежень могло спричинити зростання цін на пальне напередодні проміжних виборів, а також загострити відносини Вашингтона з Китаєм та Індією. Водночас американський президент залишив за собою право активувати санкції в майбутньому. Рішення викликало критику серед представників обох партій у Конгресі США, які звинуватили адміністрацію Трампа у поступках Кремлю.

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Теги: санкції США Володимир Зеленський росія закон блекаут

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