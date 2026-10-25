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Борги «Укренерго» на балансуючому ринку паралізують роботу енергокомпаній – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Борги «Укренерго» на балансуючому ринку паралізують роботу енергокомпаній – експерт
Борги «Укренерго» ускладнюють роботу учасників балансуючого ринку
фото: depositphotos.com

Неплатежі на балансуючому ринку залишають компанії без коштів – Трохимець

Зростання боргів НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку позбавляє енергетичні компанії коштів для нормальної роботи та відлякує потенційних інвесторів. Про це заявив віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець.

За його словами, через накопичення заборгованості учасники ринку не отримують гроші, необхідні для своєї діяльності. Фактично компанії вже надали послуги або виробили електроенергію, але не можуть своєчасно отримати за це оплату.

«Будь-який фінансовий дисбаланс, він же ж призводить до того, що вибиваються кошти у учасників ринку, і відсутність коштів унеможливлює їх нормальне функціонування, нормальну роботу», – пояснив Трохимець.

Експерт наголосив, що відповідальність за вирішення проблеми лежить насамперед на державному регуляторі. На його думку, постійне накопичення боргів свідчить про недосконалі правила роботи ринку, які необхідно переглянути. Водночас хронічні неплатежі та надмірне державне втручання стримують інвестиції у відновлення й розвиток генерації.

«Звичайно, що наростання боргів точно не стимулює вкладання інвестицій, тому що будь-який інвестор, роблячи аналіз того чи іншого ринку, бачить дві колосальні проблеми українського ринку», – зазначив Трохимець.

На його думку, без удосконалення державного регулювання та переходу до ефективніших ринкових механізмів залучити нові інвестиції в енергетику буде неможливо.

Раніше координатор сектору енергетики та клімату Ukraine Facility Platform Олександр Візір заявляв, що борги перед учасниками балансуючого ринку вже стримують будівництво нової генерації. За його словами, приватний бізнес не хоче інвестувати у потужності, необхідні енергосистемі в критичні моменти, оскільки розуміє, що оплату за надані послуги може отримати лише через рік.

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Теги: інвестиції гроші бізнес будівництво Укренерго енергетика борг

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